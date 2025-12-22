Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан развернул масштабную агитацию против кражи Европейским союзом (ЕС) российских активов и постепенно вербует сторонников. Такое мнение в своей статье для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Если изначально против кражи ЗВР России под любым соусом — помимо Венгрии — выступали только Словакия (с ней все понятно) и Бельгия (большинство русских активов заблокировано на ее территории и в ее юрисдикции), то теперь список стран-«отказников» в ЕС заметно расширился. К этим трем присоединились Болгария, Италия, Мальта и Чехия», — отметил обозреватель.

Он допустил, что число взбунтовавшихся против Брюсселя стран может увеличиться.

19 декабря, по итогам саммита в Брюсселе, Орбан заявил, что Евросоюз отказался от идеи конфискации замороженных российских активов, так как опасается, что РФ может в ответ изъять частные активы ЕС.

По словам политика, выяснилось, что у частных компаний стран — членов ЕС в России заморожено больше активов, чем у РФ в Европе.

Глава Евросовета Антониу Кошта до этого сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года.

Ранее в Госдуме объяснили провал Евросоюза по российским активам.