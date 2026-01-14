Размер шрифта
Новости политики

«Сам он не уйдет, значит его уйдут»: исторрик о Зеленском

Историк Латышев: Зеленскому придется покинуть свой пост
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, запутавшийся в провокациях, стал серьезно мешать «сильным мира сего», поэтому ему придется покинуть свой пост. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

По его словам, Украине придется провести выборы. Новая власть при этом будет вести себя осторожнее нынешней. На Зеленского же спишут все грехи, спрогнозировал эксперт.

«Сам он точно не уйдет. Значит, его «уйдут», — написал Латышев.

Он напомнил, что Москва давно заявляет о невозможности заключить мир с Зеленским. Для президента Украины лучше, если его страна исчезнет вовсе, чем потеря власти, считает журналист.

В начале декабря Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы на Украине, отметив, что не держится за власть. Вместе с тем политик подчеркнул, что для этого необходимо обеспечить безопасность. Он также поручил депутатам Верховной рады разработать варианты проведения избирательной кампании, если ситуация этого потребует.

Ранее экс-советник Трампа спрогнозировал результат выборов на Украине для Зеленского.

