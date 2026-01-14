Политолог оценил слова Карлсона о преварщении США в империю

Политолог Вадим Сипров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что после операции в Венесуэле США превратились в империю.

По словам эксперта, действия главы Белого дома Дональда Трампа на внешнем контуре и его модель управления, которую уже называют цезаристской, могут показаться неловкими, но это только на первый взгляд.

«Да, действительно, некоторые его телодвижения выглядят очень неловко, тут нельзя не согласиться. Но существует американская модель консерватизма. А консервативная революция происходит сейчас и в России, и в Америке. Она произошла на самом деле в огромном количестве стран. Среди них — Индия, Япония, Турция, Венгрия, Словакия», — отметил Сипров.

Трамп действует в определенном идейном и историческом контексте, добавил он.

8 января Карлсон заявил, что военная операция в Венесуэле ознаменовала собой превращение Соединенных Штатов из республики в империю.

Журналист считает, что это означает в том числе то, что власть в стране «будет концентрироваться в руках исполнительной, а не законодательной ветви». Вместе с тем он допустил, что конгресс США «неминуемо увянет».

3 января американские вооруженные силы атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Ранее Такер Карлсон предрек миру новую войну.