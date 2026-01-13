Размер шрифта
Новости политики

В Совфеде назвали условия для возобновления диалога России с Европой

Сенатор Джабаров: если ЕС будет откровенен с Россией, диалог возобновится
Global Look Press

Россия готова к возобновлению полноценного диалога с Европой, однако нужно, чтобы европейские страны были откровенны в переговорах с Москвой и выразили реальное желание урегулировать конфликт на Украине. Об этом «Газете.Ru» завил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они говорят одно, а вчера голосовали за выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро. Понимаете, если они хотят продолжения войны, тo нас этими разговорами не убедишь. Давайте общаться. Мы свои пожелания все высказали», — подчеркнул сенатор.

По словам Джабарова, Россия готова к диалогу с Евросоюзом, однако «надо, чтобы они были откровенны в таких переговорах, чтобы они на самом деле хотели установления мира на Украине».

Собеседник подчеркнул, что Москва пока не видит прекращения поставок на Украину оружия и убеждения украинского руководства в необходимости садиться за стол переговоров, поэтому РФ ожидает от Брюсселя «более конкретных шагов» в вопросе нормализации отношений.

Газета Politico, сославшись на дипломатов и официальных лиц из регионального содружества, писала, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с РФ по урегулированию украинского кризиса получило поддержку в Европейском союзе.

Ранее политолог рассказал, почему Макрон мог захотеть возобновить диалог с Путиным.

