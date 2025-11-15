На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что фон дер Ляйен теряет свои позиции в ЕП

Politico: фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европарламенте из-за правых
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в европейском парламенте на фоне успеха правых партий. Об этом пишет газета Politico.

В ходе голосования в парламенте правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) отказалась от своих традиционных союзников-центристов и при поддержке крайне правых групп продолжила работу над одобрением сокращений экологических норм.

Нарушая десятилетиями существовавший политический протокол, этот шаг подписал приговор так называемому «санитарному кордону», неформальному пакту между центристскими силами Европы — ЕНП, социалистами и демократами, либералами из Renew и «Зелеными» — о недопустимости участия крайне правых в принятии решений, говорится в материале.

Это открывает новую эру для парламента, в которой политический прагматизм торжествует над принципами, а ЕНП сотрудничает с любой фракцией, которая необходима для выполнения работы. Для крайне правых стать полноправным игроком во власти — это большой успех после месяцев роста влияния в различных сферах, подчеркивает Politico.

По мнению главы ЕК, тенденция ее политической группы больше сотрудничать с правым крылом парламента создает трудности для ее второго срока. Играя то в жару, то в холод со своими традиционными центристскими партнерами, ЕНП рискует усугубить антагонизм между институтами.

Как отмечает издание, Ляйен уже пришлось отражать несколько вызовов со стороны парламента, включая три вотума недоверия и угрозу сокращения бюджета ЕС. Поощрение крайне правых партий, враждебно относящихся к зеленой повестке дня, являющейся основой ее наследия, также является рискованной игрой.

«Любое голосование, в котором ЕНП поддерживает крайне правых, ослабляет позиции Урсулы фон дер Ляйен», — сказала представительница «Зеленых» Терри Рейнтке.

Ранее Фон дер Ляйен пообещала выстрелить по Китаю «торговой базукой».

