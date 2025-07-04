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В Европе считают, что Зеленский должен был признать поражение еще год назад

Венгерский аналитик Кошкович: Зеленскому следовало признать поражение год назад
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Политику президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией раскритиковал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом эксперт написал в социальной сети X.

«Зеленскому следовало завершить конфликт год назад. Это была бы проигранная война, но с лучшими условиями. С каждым днем сопротивления ситуация становится все сложнее», — отмечается в сообщении.

В пятницу руководитель исследовательского центра международной безопасности при университете Luiss в Риме, профессор Алессандро Орсини высказал мнение, что нынешний кризис, в котором оказалась Украина, является прямым следствием ряда ошибочных решений, принятых Владимиром Зеленским. Он отметил, что первой ошибкой Зеленского является недостаток представления о международной политике на момент вступления в должность.

Также 4 июля британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что властям Украины и Зеленскому нужно смириться с тем, что страна не сможет вернуть потерянные территории.

Ранее Зеленский заявил, что желает встретиться с Путиным ради мира.

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