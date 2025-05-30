Экс-главу минюста Словакии, «одобрившего действия РФ на Украине», оправдали

Бывшего председателя Верховного суда Словакии и экс-главу министерства юстиции Штефана Гарабина оправдали в рамках дела об «одобрении действий РФ на Украине». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Markiza.

«Невиновен. Судья оправдал <...> Гарабина», — говорится в материале.

16 мая 2022 года телеканал Markiza сообщил о задержании бывшего председателя Верховного суда Словакии за материал, опубликованный им в социальных сетях после эскалации конфликта на Украине. По информации журналистов, в посте содержались фразы об «одобрении действий РФ».

После допроса Гарабина отпустили домой. Но в июне 2023 года прокуратура выдвинула против экс-главы министерства юстиции обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. При этом чиновник заявил о готовности повторить свое высказывание о ситуации на Украине и выразил уверенность, что РФ при организации специальной военной операции (СВО) не нарушила международное право.

В результате судебный процесс начался в апреле того же года. В ходе него Гарабин настаивал на своей невиновности, а его адвокаты называли обвинения политически мотивированными.

Ранее в Словакии отказались поддержать «трибунал» против РФ.