Стало известно о встрече главы МО Дании и МИД Гренландии с Рютте

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт 19 января встретятся с генсеком НАТО Марком Рютте на фоне притязаний США на остров. О этом сообщает телеканал TV2.

«Поульсен в следующий понедельник проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Во встрече также примет участие министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт», — сказано в материале.

Как выяснили журналисты, Поульсен попросит Рютте, чтобы присутствие НАТО вокруг Гренландии было более постоянным. Уточняется, что встреча сторон пройдет в Брюсселе.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее в Дании предложили перебросить военных в Гренландию.