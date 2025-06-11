В «Золотое кольцо» России включат еще один город

Рыбинск в Ярославской области станет десятым городом туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, включить Рыбинск в туристический маршрут рекомендовали представители экспертного совета Минэкономразвития России.

Как отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, включение Рыбинска в «Золотое кольцо» является победой для всего региона.

«Рыбинск усилит маршрут своими достопримечательностями», — подчеркнул Евраев.

Для включения в туристический маршрут город должен был подходить под ряд критериев по туристской инфраструктуре, навигации, наличию гостиниц, объектам показа. Местные власти вели необходимые работы в течение трех лет. В результате были обновлены Красная площадь, улицы Бульварная и Стоялая, создан музей исторических вывесок под открытым небом.

Немалую роль в решении комиссии сыграли инфраструктура исторического центра Рыбинска, его компактность и уникальный облик города.

До этого россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

Ранее был составлен рейтинг достопримечательностей Золотого кольца.