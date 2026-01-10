В Госдуме рассказали, какие законы примут в наступившем году

Госдума в первую сессию года примет новый пакет инициатив против кибермошенников

Госдума в первую сессию 2026 года примет новый пакет инициатив против кибермошенников, одобрит меры против уехавших за рубеж нарушителей и другие законы. Об этом сообщила «Российская газета».

В приоритетном порядке депутатами будет рассмотрен законопроект об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием интернета. Он будет вынесен на заседание Совета Думы 12 января.

Пакет предполагает введение дополнительных мер по пресечению действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Банки могут обязать применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи его воздействия на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин и ввести обязательную маркировку международных звонков.

Еще один закон касается ограничительных мер для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом. Соответсвующий закон намерены принять в весеннюю сессию. Он предполагает введения ограничения в отношении лиц, которые скрываются за рубежом и при этом признаны виновными в совершении уголовных преступлений или ряда административных правонарушений, включая дискредитацию армии, призывы вводить санкции против РФ и иноагентов.

Кроме того, планируется принять во втором чтении законопроект о создании единой национальной цифровой платформы «ГосТех», которая объединит информационные системы государственных органов, муниципалитетов и внебюджетных фондов.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг получит доступ к информации о переводах через СБП.