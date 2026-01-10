Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Госдуме рассказали, какие законы примут в наступившем году

Госдума в первую сессию года примет новый пакет инициатив против кибермошенников
Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума в первую сессию 2026 года примет новый пакет инициатив против кибермошенников, одобрит меры против уехавших за рубеж нарушителей и другие законы. Об этом сообщила «Российская газета».

В приоритетном порядке депутатами будет рассмотрен законопроект об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием интернета. Он будет вынесен на заседание Совета Думы 12 января.

Пакет предполагает введение дополнительных мер по пресечению действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Банки могут обязать применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи его воздействия на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин и ввести обязательную маркировку международных звонков.

Еще один закон касается ограничительных мер для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом. Соответсвующий закон намерены принять в весеннюю сессию. Он предполагает введения ограничения в отношении лиц, которые скрываются за рубежом и при этом признаны виновными в совершении уголовных преступлений или ряда административных правонарушений, включая дискредитацию армии, призывы вводить санкции против РФ и иноагентов.

Кроме того, планируется принять во втором чтении законопроект о создании единой национальной цифровой платформы «ГосТех», которая объединит информационные системы государственных органов, муниципалитетов и внебюджетных фондов.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг получит доступ к информации о переводах через СБП.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591295_rnd_2",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+