В Британии раскрыли план Китая для давления на Европу по Тайваню

Китай оказывает дипломатическое давление на страны Евросоюза (ЕС), призывая их не впускать политиков из Тайваня и не выдавать им визы. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на источники.

Власти КНР призывают отклонять тайваньские «дипломатические паспорта», отказывать во въезде действующим и бывшим высшим должностным лицам Тайваня и ограничивать их официальные контакты в ЕС. Данные требования передаются через ноты и прямые демарши.

До этого президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин не решится на проведение военной операции в отношении Тайваня в период его президентства.

В конце декабря официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

Ранее Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем.