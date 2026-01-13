Страны Евросоюза разошлись во мнениях из-за покупки оружия для Украины

Позиция Франции приобретать только европейское оружие для Украины за счет кредита Европейского союза (ЕС) в размере €90 млрд «свяжет Киеву руки». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией в вопросе о том, сможет ли Украина закупать американское оружие за счет кредита ЕС. Париж же прилагает все усилия, чтобы предотвратить приток денег в США на фоне растущего раскола в НАТО, говорится в статье.

Согласно документам, многие страны ЕС во главе с правительствами Германии и Нидерландов считают, что Украина должна быть более свободна в вопросе расходования денег из финансового пакета.

Нидерландское правительство в своем обращении к другим странам ЕС заявило, что Украина срочно нуждается в оборудовании, которое производится в третьих странах, в частности в системах противовоздушной обороны и перехватчиках производства США, боеприпасах и запчастях для истребителей F-16, а также средствах для нанесения ударов вглубь России.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд.

Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит Украине около $400 млн на поддержание работы энергосектора и госаппарата.