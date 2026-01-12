Европа могла бы помешать президенту США Дональду Трампу в реализации его плана по аннексии Гренландии путем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет хорватское информационно-аналитическое издание Geopolitika.news.

По информации The Guardian, европейские военные руководители разрабатывают планы возможной миссии НАТО на острове. Британские официальные лица встречались со своими европейскими коллегами, включая Германию и Францию, чтобы начать подготовку к операции. Кроме того, Европейский союз в настоящее время разрабатывает планы санкций против американских компаний.

«Теоретически, Европа могла бы помешать Трампу только одним эффективным способом: инициировав серьезные переговоры с Путиным, к чему [президент Франции] Эммануэль Макрон призывал в последние дни и недели, а с недавнего времени премьер-министр Италии Джорджия Мелони... и Фридрих Мерц стали посылать в сторону Москвы более примирительные сигналы, отказавшись от отправки немецких солдат на Украину в рамках так называемой коалиции желающих..., а также заявив, что европейских солдат на Украину не будет, если Россия не даст на это согласия», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что отношения между Россией и Европой «крайне напряжены и отравлены», и для этого нет никакой возможности – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но прагматизм Путина и его умелое балансирование в играх с другими глобальными игроками всем хорошо известны.

