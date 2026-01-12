Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

GN сообщило о способе ЕС спасти Гренландию от Трампа при помощи России

GN: ЕС могла бы помешать Трампу забрать Гренландию, начав переговоры с Путиным
Reuters

Европа могла бы помешать президенту США Дональду Трампу в реализации его плана по аннексии Гренландии путем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет хорватское информационно-аналитическое издание Geopolitika.news.

По информации The Guardian, европейские военные руководители разрабатывают планы возможной миссии НАТО на острове. Британские официальные лица встречались со своими европейскими коллегами, включая Германию и Францию, чтобы начать подготовку к операции. Кроме того, Европейский союз в настоящее время разрабатывает планы санкций против американских компаний.

«Теоретически, Европа могла бы помешать Трампу только одним эффективным способом: инициировав серьезные переговоры с Путиным, к чему [президент Франции] Эммануэль Макрон призывал в последние дни и недели, а с недавнего времени премьер-министр Италии Джорджия Мелони... и Фридрих Мерц стали посылать в сторону Москвы более примирительные сигналы, отказавшись от отправки немецких солдат на Украину в рамках так называемой коалиции желающих..., а также заявив, что европейских солдат на Украину не будет, если Россия не даст на это согласия», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что отношения между Россией и Европой «крайне напряжены и отравлены», и для этого нет никакой возможности – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но прагматизм Путина и его умелое балансирование в играх с другими глобальными игроками всем хорошо известны.

Ранее Медведев предложил альтернативу аннексии Гренландии Трампом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605227_rnd_2",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+