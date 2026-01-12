Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Трамп должен предоставить отчет о законах по проекту аннексии Гренландии

Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии
Anna Rose Layden/Reuters

Законопроект, который внес в конгресс член Палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн, обязывает президента Дональда Трампа подготовить доклад о законодательных изменениях, необходимых для присоединения Гренландии. Об этом говорится в тексте законопроекта, документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

Согласно тексту документа, Трамп должен представить Конгрессу отчет с предложениями по изменению федерального законодательства, чтобы ускорить принятие Гренландии в состав США в качестве штата после принятия ее конституции.

«Президент должен представить конгрессу доклад, содержащий изменения в федеральном законодательстве, которые, по мнению президента, необходимы для принятия вновь приобретенной территории в состав Соединенных Штатов в качестве штата», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке конгрессмен оправдывает инициативу «агрессивным расширением» присутствия Китая и России в Арктике.

12 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат Гренландию «так или иначе».

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.

Ранее в Британии рассказали, ведется ли разработка планов по отправке военных в Гренландию. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605311_rnd_5",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+