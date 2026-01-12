Трамп должен предоставить отчет о законах по проекту аннексии Гренландии

Законопроект, который внес в конгресс член Палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн, обязывает президента Дональда Трампа подготовить доклад о законодательных изменениях, необходимых для присоединения Гренландии. Об этом говорится в тексте законопроекта, документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

Согласно тексту документа, Трамп должен представить Конгрессу отчет с предложениями по изменению федерального законодательства, чтобы ускорить принятие Гренландии в состав США в качестве штата после принятия ее конституции.

«Президент должен представить конгрессу доклад, содержащий изменения в федеральном законодательстве, которые, по мнению президента, необходимы для принятия вновь приобретенной территории в состав Соединенных Штатов в качестве штата», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке конгрессмен оправдывает инициативу «агрессивным расширением» присутствия Китая и России в Арктике.

12 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат Гренландию «так или иначе».

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.

Ранее в Британии рассказали, ведется ли разработка планов по отправке военных в Гренландию.