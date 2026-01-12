Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В Белом доме рассказали о роли Уиткоффа в переговорах США по Ирану

Белый дом: Уиткоффу отведена важная роль в переговорах США по Ирану
Kevin Lamarque/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала журналистам о роли спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в переговорах с Ираном. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По ее словам, Уиткофф продолжит оставаться очень важным участником дипломатии в отношении Ирана.

До этого издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что глава иранского МИД Аббас Аракчи и Уиткофф обсудили ситуацию в Иране и возможность проведения встречи в ближайшие дни.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Ранее в Иране заявили о попытках США дестабилизировать ситуацию в стране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605083_rnd_5",
    "video_id": "record::95fffa6d-0fde-4c0c-99d7-1fb15243167a"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+