В Белом доме рассказали о роли Уиткоффа в переговорах США по Ирану

Белый дом: Уиткоффу отведена важная роль в переговорах США по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала журналистам о роли спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в переговорах с Ираном. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По ее словам, Уиткофф продолжит оставаться очень важным участником дипломатии в отношении Ирана.

До этого издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что глава иранского МИД Аббас Аракчи и Уиткофф обсудили ситуацию в Иране и возможность проведения встречи в ближайшие дни.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Ранее в Иране заявили о попытках США дестабилизировать ситуацию в стране.