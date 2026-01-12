США и Иран обсудили ситуацию в исламской республике

Axios: Уиткофф и Аракчи обсудили ситуацию в Иране и возможность встречи

Глава иранского МИД Аббас Аракчи и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили ситуацию в Иране и возможность проведения встречи в ближайшие дни. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что диалог состоялся на выходных. Аракчи обратился к Уиткоффу на фоне угрозы президента США Дональда Трампа о применении силы.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Ранее сообщалось, что иранский президент лично участвовал в проправительственном митинге в Тегеране.