Политолог назвал преувеличенными угрозы Трампа в адрес Ирана

Политолог Дудаков: Трамп вряд ли решится на военную операцию в Иране

Угрозы президента США Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены, поскольку этот регион не является для Вашингтона приоритетным. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Штатам потребуется передислоцировать силы для того, чтобы в реальности быть готовыми одновременно и защищать свои базы, и наносить ракетные удары по территории Ирана. Серьезных приготовлений пока не наблюдается. Тем не менее, Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран», — отметил эксперт.

Согласно Стратегии национальной безопасности США, ключевое направление для Вашингтона — Куба и Венесуэла. Это «незакрытый гештальт», который тянется десятилетиями, добавил он.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без боевых действий. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Протесты в Иране в связи с девальвацией национальной валюты начались 28 декабря.

