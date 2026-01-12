Белый дом пригрозил захватом всех танкеров, выходящих из Венесуэлы без разрешения США

Американские военные продолжат захватывать все выходящие из Венесуэлы танкеры с нефтью, которые не одобрит Вашингтон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет РИА Новости.

По ее словам, президент США Дональд Трамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу».

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли [от США]», - сказала Ливитт.

8 января Трамп заявил, что США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами. Он сказал, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет. При этом Трамп заверил, что США смогут оперативно восстановить ее экономику. Тем временем американские нефтяные компании потребовали от Вашингтона серьезных гарантий перед масштабными инвестициями в Венесуэлу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Вашингтон и временное правительство Венесуэлы начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Трамп заявлял о передаче США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в качестве компенсации и для стабилизации цен. Он отмечал, что доходы будут поступать на счета под контролем Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что сделает Венесуэлу «снова богатой и безопасной».