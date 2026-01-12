Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В России рассказали, какой «незабываемый урок» Иран может преподнести США

Политолог Солонников: у Ирана есть много возможностей ответить США в случае атаки
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

У Ирана действительно есть множество возможностей ответить на военный сценарий Соединенных Штатов, если такой будет реализован. Однако вряд ли Тегеран пойдет на эскалацию отношений с Вашингтоном, заявил «Газете.Ru» политолог Дмитрий Солонников.

«У Ирана есть все возможности ответить США, например, они могут нанести удары по американским военным базам в регионе, ударить по важной для Штатов нефтяной инфраструктуре в Персидском заливе, ударить по союзнику США — Израилю. Однако весь прошлый год Тегеран занимал крайне мягкую позицию, делая все, чтобы серьезно не отвечать и никакой конфликт не развязывать», — сказал политолог.

По его мнению, если Иран и нанесет некий ответный удар по США, то, скорее всего, заранее предупредит об этом Вашингтон. Вероятнее же всего, Иран не станет эскалировать отношения с США, так что все ограничится громкими высказываниями.

«Тут еще хочется напомнить, что США уже наносили в прошлом году удар по Ирану, и это для них было полностью безнаказанно. Кроме того, сейчас в Белом доме ощущается некая эйфория после удачной операции в Венесуэле, и многие группы лоббируют продолжение эскалационной внешней политики. Особенно в ударе по Ирану заинтересовано израильское лобби в США», — заключил Солонников.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на Исламскую Республику.

Ранее в России оценили возможность военного вмешательства США в ситуацию в Иране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603619_rnd_7",
    "video_id": "record::df1f7225-adb5-45e2-8626-9c5ca1114b87"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+