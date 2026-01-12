В России рассказали, какой «незабываемый урок» Иран может преподнести США

Политолог Солонников: у Ирана есть много возможностей ответить США в случае атаки

У Ирана действительно есть множество возможностей ответить на военный сценарий Соединенных Штатов, если такой будет реализован. Однако вряд ли Тегеран пойдет на эскалацию отношений с Вашингтоном, заявил «Газете.Ru» политолог Дмитрий Солонников.

«У Ирана есть все возможности ответить США, например, они могут нанести удары по американским военным базам в регионе, ударить по важной для Штатов нефтяной инфраструктуре в Персидском заливе, ударить по союзнику США — Израилю. Однако весь прошлый год Тегеран занимал крайне мягкую позицию, делая все, чтобы серьезно не отвечать и никакой конфликт не развязывать», — сказал политолог.

По его мнению, если Иран и нанесет некий ответный удар по США, то, скорее всего, заранее предупредит об этом Вашингтон. Вероятнее же всего, Иран не станет эскалировать отношения с США, так что все ограничится громкими высказываниями.

«Тут еще хочется напомнить, что США уже наносили в прошлом году удар по Ирану, и это для них было полностью безнаказанно. Кроме того, сейчас в Белом доме ощущается некая эйфория после удачной операции в Венесуэле, и многие группы лоббируют продолжение эскалационной внешней политики. Особенно в ударе по Ирану заинтересовано израильское лобби в США», — заключил Солонников.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на Исламскую Республику.

Ранее в России оценили возможность военного вмешательства США в ситуацию в Иране.