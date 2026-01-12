Президент Мексики провела переговоры с Трампом

Президент Мексики обсудила с Трампом тему безопасности и борьбу с наркотрафиком

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила на своей странице в соцсети X, что переговорила с американским коллегой Дональдом Трампом.

«У нас состоялся очень продуктивный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Мы обсудили различные темы, включая безопасность с уважением к нашему суверенитету, сокращение незаконного оборота наркотиков, торговлю и инвестиции» — написала она.

Шейнбаум также подчеркнула: сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят положительные результаты.

9 января глава Белого дома заявил, что Вооруженные силы США приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике.

3 января, вскоре после проведения в Венесуэле операции по захвату президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро, Трамп на пресс-конференции пригрозил нескольким странам. Так, американский лидер заявил, что Вашингтону «придется что-то сделать» с Мексикой, где, по его мнению, сильно влияние преступных картелей.

Ранее Мексика отреагировала на удары США по Венесуэле.