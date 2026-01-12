Политолог объяснил, почему России не стоит прерывать диалог с США

Несмотря на захват американскими военными танкера под российским флагом в международных водах, Москве не следует прерывать диалог с Вашингтоном. Такое мнение в интервью «Радио 1» высказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов.

«Против США очень много оснований вводить санкции. Никто этого не делает, потому что это система двойных стандартов в ее гипервоплощении. Но разрыв диалога с США можно считать контрпродуктивным для России. От этого будет больше минусов, чем плюсов», — уверен эксперт.

Он добавил, что Россия четко обозначила свои цели — достижение прочного, стабильного мира — и путь к этому лежит через сложную игру и дипломатию.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее Дмитриев оценил экспорт российских нефтепродуктов.