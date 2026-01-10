Дмитриев оценил экспорт российских нефтепродуктов

Экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Об этом в своем X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, «ложные воинственные нарративы вредны для принятия решений».

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего материал Bloomberg о том, что экспорт нефтепродуктов из России в декабре составил 2,15 млн баррелей в сутки.

В декабре стало известно, что экспорт российской нефти достиг рекордных значений с мая 2023 года. На фоне задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти в них выросли. Так, объем сырья, находящегося на судах, вырос на 48% с конца лета, достигнув отметки в 185 млн баррелей.В период с 15 по 21 декабря 38 танкеров отгрузили 28,31 млн баррелей. Эти результаты оказались выше итогов предыдущей недели в 22,73 млн баррелей, следует из материала.

Ранее в Кремле отметили, что Индия хорошо зарабатывает на российской нефти.