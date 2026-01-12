Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Политолог не исключил нового витка санкций США против России

Политолог Бовт: новый виток санкций США против России возможен
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Если переговорный процесс по Украине окончательно зайдет в тупик, президент США Дональд Трамп может снова махнуть рукой, «разрешив сторонам повоевать еще» — в надежде, что в дальнейшем они будут более сговорчивыми. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«С другой стороны, все-таки я бы не исключал того, что новый виток санкций настанет в отношении России. Тем более что есть давление Конгресса США в этой части. <...> К промежуточным выборам осенью следующего года Трамп же не может прийти в ситуации, когда все будут или кто-то будет обвинять его в том, что он Украину сдал на милость [президенту России Владимиру] Путину», — сказал эксперт.

Он добавил, что на скорость заключения мира в значительной степени влияет развитие ситуации в зоне боевых действий.

8 января член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Трамп одобрил законопроект об ужесточении санкций против РФ. По словам парламентария, он провел «продуктивную» встречу с главой Белого дома, после которой тот дал документу «зеленый свет». Республиканец напомнил, что в течение многих месяцев работал над данным нормативным актом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими» коллегами.

Позднее Трамп, говоря о законопроекте, заявил, что поддерживает его. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

Ранее в США внесли 11 предложений по новым санкциям против России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601759_rnd_9",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+