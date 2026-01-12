Политолог не исключил нового витка санкций США против России

Если переговорный процесс по Украине окончательно зайдет в тупик, президент США Дональд Трамп может снова махнуть рукой, «разрешив сторонам повоевать еще» — в надежде, что в дальнейшем они будут более сговорчивыми. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«С другой стороны, все-таки я бы не исключал того, что новый виток санкций настанет в отношении России. Тем более что есть давление Конгресса США в этой части. <...> К промежуточным выборам осенью следующего года Трамп же не может прийти в ситуации, когда все будут или кто-то будет обвинять его в том, что он Украину сдал на милость [президенту России Владимиру] Путину», — сказал эксперт.

Он добавил, что на скорость заключения мира в значительной степени влияет развитие ситуации в зоне боевых действий.

8 января член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Трамп одобрил законопроект об ужесточении санкций против РФ. По словам парламентария, он провел «продуктивную» встречу с главой Белого дома, после которой тот дал документу «зеленый свет». Республиканец напомнил, что в течение многих месяцев работал над данным нормативным актом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими» коллегами.

Позднее Трамп, говоря о законопроекте, заявил, что поддерживает его. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

Ранее в США внесли 11 предложений по новым санкциям против России.