Эксперт призвал не связывать удар «Орешником» с действиями США в Латинской Америке

Удар новейшей российской ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области не стоит связывать с действиями США в Латинской Америке. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

«Я не думаю, что это ответ на события в Венесуэле, и захват российского «теневого флота». Официальные сообщения гласят, что это ответ на террористическую атаку по резиденции [президента РФ Владимира Путина. — «Газета.Ru»]. Я думаю, что так и стоит воспринимать «Орешник», не связывая с событиями в Венесуэле и в Тихом океане», — сказал эксперт.

Он добавил, что Киев напрямую не имеет отношения к маневрам США в международных водах.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В МО подчеркнули, что все цели удара были достигнуты.

