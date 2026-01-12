Размер шрифта
Глава МИД Норвегии назвал условие предоставления гарантий безопасности Украине

Глава МИД Эйде: Норвегия даст гарантии безопасности Украине после остановки огня
Норвегия начнет предоставлять Украине гарантии безопасности, как только будет установлен режим прекращения огня с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде во время визита в Киев, сообщает «РБК-Украина».

«Ответ - да, мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня, потому что после этого Украина будет иметь долгосрочный мир, и мы будем этому способствовать», — заявил он.

При этом он отметил, что есть некоторые детали, которые следует обсудить. Министр также назвал гарантии безопасности «сигналом для России». Москва должна понимать, что «мир после прекращения огня будет продолжаться, экономический, военный, политический».

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.

Кроме того, на саммите были приняты гарантии безопасности для Украины, в которых, однако, не прописали конкретные обязательства стран-союзников Киева.

Ранее в США сочли бессмысленными переговоры по Украине из-за позиции Евросоюза.

