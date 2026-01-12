В Швеции оценили влияние на НАТО позиции США по Гренландии

Заявления администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии создают неопределенность в НАТО. Об этом в интервью телеканалу SVT заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Разумеется, на нас влияют заявления администрации Трампа в отношении Гренландии, которые также создают неопределенность внутри альянса», — сказал он.

Глава минобороны Швеции подчеркнул, что вопрос Гренландии — это «вопрос только для гренландцев и датчан, а не для какой-либо другой страны».

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.