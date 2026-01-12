Эстония запретила въезд в страну 261 гражданину России

Власти Эстонии приняли решение запретить въезд в страну 261 гражданину Российской Федерации, принимавшему участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна на своей странице в социальной сети X.

По его словам, «это только начало».

Цахкна отметил, что Эстония продолжит работу по расширению списка лиц, подпадающих под въездные ограничения.

До этого сообщалось, что власти Латвии на неопределенный срок запретили въезд почти 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры. Под запрет, в частности, попал российский актер театра и кино Станислав Садальский.

В июле кабмин Латвии принял закон, который ограничивает выезд в Россию и Белоруссию государственным служащим. Власти заявили, что такое решение было принято на фоне геополитической ситуации, «которая повышает риск возникновения угроз для латвийского государства и его граждан».

Ранее Эстония запретила въезд священнику РПЦ по «соображениям безопасности».