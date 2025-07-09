В Латвии ограничили госслужащим выезд в РФ и Белоруссию

Кабмин Латвии принял закон об ограничении госслужащим выезда в РФ и Белоруссию

Кабмин Латвии принял закон, который ограничивает выезд в РФ и Белоруссию государственным служащим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт ведомства.

«Учитывая геополитическую ситуацию, которая повышает риск возникновения угроз для латвийского государства и его граждан <...>, законодатель принял решение об ограничении выезда отдельных групп лиц в Российскую Федерацию и Республику Беларусь», — говорится в комментариях к документу.

При этом отмечается, что в виде исключения выезд будет разрешен при необходимости исполнения служебных обязанностей в этих странах, а также «по гуманитарным соображениям». Согласно документу, чтобы получить такое разрешение потребуется наличие соответствующего административного акта.

Сообщается, что ограничения коснутся также военнослужащих, судей, министров, местных депутатов, дипломатов и «лиц, ответственных за безопасность критической инфраструктуры».

Законопроект вступит в силу 11 июля 2025 года.

До этого власти Латвии запретили гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в стране. Закон коснется юридических лиц, зарегистрированных в России или Белоруссии, а также граждан, которым принадлежит не менее 25% акций уставного капитала, где они являются бенефициарами. Помимо этого, нововведение распространяется на юридические структуры РФ и Белоруссии.

Ранее Латвия, Литва и Эстония вышли из конвенции по противопехотным минам.