В МИД Ирана рассказали о канале общения между Тегераном и Вашингтоном

МИД Ирана: канал общения между Тегераном и Вашингтоном по-прежнему открыт
Carlos Barria/Reuters

Канал коммуникации между главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по-прежнему открыт. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Канал связи между Аракчи и спецпредставителем президента США [Уиткоффом] открыт», — сказал он.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства отметил, что при необходимости через этот канал проходит обмен необходимыми посланиями.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры против США.

