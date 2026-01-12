МИД Японии призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран

МИД Японии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран на фоне продолжающихся протестов. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Принято решение повысить уровень опасности до третьего — рекомендация отказаться от поездок — для всей территории Ирана», — рассказали дипломаты.

Также в ведомстве призвали граждан, которые в настоящее время находятся в Иране, избегать мест скопления людей и покинуть страну коммерческими рейсами.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее американский сенатор заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».