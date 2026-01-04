Нацбатальоны ВСУ спасают идейных бойцов, жертвуя рядовыми военными

Украинские нацбатальоны спасают своих идеологически настроенных бойцов, отправляя на убой обычных военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В условиях российского наступления тактика нацбатов и идеологически мотивированных подразделений сводится к стратегии сбережения актива за счет принесения в жертву обычных мобилизованных», — отметил собеседник агентства.

По его словам, идеологизированные подразделения имеют приоритетное право на отход, поэтому редко оказываются в окружении. Он отметил, что подобным примером стали бои за Гуляйполе в Запорожской области, когда «идейные» боевики первыми грузились в бронированные пикапы, «оставляя части теробороны удерживать позиции без связи и поддержки».

Южный окружной военный суд приговорил 15 бойцов нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Это уголовное дело начали рассматривать еще в 2023 году. Оно стало одним из самых массовых. Изначально по нему проходило 18 человек, однако позже дело в отношении троих фигурантов было выделено в отдельное производство. Только двое из подсудимых признали вину, остальные 13 человек собираются обжаловать приговоры, так как считают, что ничего противозаконного не совершали. Что известно о процессе и фигурантах — в материале «Газеты.Ru»

