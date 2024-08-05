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В США заявили, что не готовы к войнам будущего

FA: США отстают от России и Китая в подготовке к войнам будущего

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

В США заявили, что отстают от Китая и России в освоении новых способов ведения конфликтов. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

По мнению авторов публикации, в будущих конфликтах не будет учитываться, у кого больше людей, вооружения или техники.

«В новых конфликтах будут доминировать все более автономные системы вооружений и мощные алгоритмы. К сожалению, это будущее, к которому Соединенные Штаты по-прежнему не готовы», — говорится в материале.

Обозреватели подчеркивают, что американская техника не может противостоять атакам беспилотников, а американские военные не освоили тонкости работы с искусственным интеллектом. Поэтому в будущем американские солдаты могут оказаться в конфликте, в котором у них не будет преимущества.

До этого глава министерства обороны королевства Джон Хили говорил, что Великобритания не готова к масштабному конфликту из-за многолетнего недофинансирования армии страны.

Ранее в НАТО обозначили признаки «российского вторжения».

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