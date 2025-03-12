Эксперт раскрыл, что может помешать США добывать минералы на Украине

Аналитик Хазанов: США столкнутся с бюрократией при добыче минералов на Украине

США заинтересованы в разработке минеральных ресурсов Украины, однако американцы там могут столкнуться с рядом трудностей, включая бюрократию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Среди трудностей, с которыми американские компании могут столкнуться на Украине, — нехватка необходимых специалистов, перебои с подачей электроэнергии, чрезмерная бюрократия», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению эксперта, США могут также ожидать трудности, связанные с вывозом добытого сырья по автомобильным и железным дорогам.

По словам Хазанова, американцев на Украине интересует литий, уран, графит, титан. Капитальные вложения в добычу полезных ископаемых оцениваются в $100 млрд, добавил аналитик.

11 марта делегации Соединенных Штатов и Украины на встрече в Джидде договорились оперативно заключить договор о разработке минеральных ресурсов.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл главную юридическую проблему договора с США о недрах.