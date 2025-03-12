Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, что может помешать США добывать минералы на Украине

Аналитик Хазанов: США столкнутся с бюрократией при добыче минералов на Украине
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

США заинтересованы в разработке минеральных ресурсов Украины, однако американцы там могут столкнуться с рядом трудностей, включая бюрократию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Среди трудностей, с которыми американские компании могут столкнуться на Украине, — нехватка необходимых специалистов, перебои с подачей электроэнергии, чрезмерная бюрократия», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению эксперта, США могут также ожидать трудности, связанные с вывозом добытого сырья по автомобильным и железным дорогам.

По словам Хазанова, американцев на Украине интересует литий, уран, графит, титан. Капитальные вложения в добычу полезных ископаемых оцениваются в $100 млрд, добавил аналитик.

11 марта делегации Соединенных Штатов и Украины на встрече в Джидде договорились оперативно заключить договор о разработке минеральных ресурсов.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл главную юридическую проблему договора с США о недрах.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами