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Путин: все беды Украины и России начались с переворота в 2014 году

Путин считает, что все беды РФ и Украины начались с переворота в Киеве

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин считает, что все беды России и Украины начались с государственного переворота в Киеве в 2014 году. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, передает ТАСС.

«И вот все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота», — сказал Путин.

По его словам, в настоящее время Россия воюет не с украинским народом, а с «неонацистским режимом в Киеве», руководство которого нелегитимно и совершает преступления каждый день.

В понедельник президент принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами. В заседании принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

В ноябре Путин заявлял, что добрососедские отношения между Россией и Украиной невозможны без нейтралитета украинской стороны.

Ранее Путин заявил, что Запад довел Россию до «красной черты».

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