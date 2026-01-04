Размер шрифта
Трамп после нападения на Венесуэлу назвал страну, в которой «нуждаются» США

Трамп заявил, что теперь США нуждаются в Гренландии
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле заявил о своих притязаниях на Гренландию. Об этом он сообщил в интервью американскому журналу The Atlantic.

«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями и нужна США «для обороны».

4 января супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Комментируя этот пост Кэты Миллер, датский дипломат Йеспер Меллер призвал США уважать территориальную целостность Дании, в том числе принадлежащего стране острова Гренландия. Он напомнил, что страны являются союзниками по НАТО. Меллер подчеркнул, что безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что США не получат Гренландию.

