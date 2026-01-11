Размер шрифта
Скандинавские страны отвергают заявления Трампа о кораблях РФ и КНР у берегов Гренландии

Северная Европа не согласна со словами Трампа о кораблях РФ и КНР у Гренландии
Дипломаты Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о российских и китайских судах, действующих вблизи Гренландии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В последние годы в районе Гренландии не было замечено никаких признаков российских или китайских кораблей или подводных лодок, пишет газета со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов Северной Европы, имеющих доступ к брифингам разведки НАТО.

Президент США Дональд Трамп в последнее время заявляет о необходимости контроля страны над Гренландией. По его словам, этот остров имеет стратегическое значение для американской безопасности из-за присутствия российских и китайских кораблей и подводных лодок в регионе.

Он считает, что США должны владеть островом, а не просто защищать его по договору, чтобы не допустить его захвата Россией или Китаем, даже несмотря на возражения Дании и Гренландии.

Ранее в Гренландии обвинили Данию в провоцировании начала распада НАТО.

