Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за ситуации между США и Ираном

Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможности вмешательства США в дела Ирана на фоне масштабных протестов в стране. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на трех израильских источников, знакомых с ситуацией.

В субботу, 10 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства Вашингтона. Израильская сторона желания вмешаться в дела Ирана не выразила.

Источники агентства, присутствовавшие на израильских консультациях по вопросам безопасности, не уточнили, что на практике означает повышенная боевая готовность Израиля. Reuters напомнил, что в июне Израиль и Иран воевали 12 дней, в ходе которых США присоединились к Израилю в нанесении авиаударов, в том числе по иранским ядерным объектам.

Накануне Трамп заявил, что США готовы оказать помощь Ирану. После этого The New York Times сообщила, что американский президент рассматривает возможность одобрения военных ударов по иранской территории.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае «любой атаки».