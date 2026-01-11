Размер шрифта
Профессор из Австрии рассказал, зачем Россия использовала «Орешник»

Профессор Манготт: российский удар «Орешником» мог быть только актом устрашения
Россия нанесла удар гиперзвуковой системой «Орешник» по объектам во Львове на Украине всего в 80 км от границ НАТО для устрашения. Таким мнением поделился профессор Инсбрукского университета и эксперт по безопасности Герхард Манготт в интервью изданию Bild.

Он отметил, что у западных систем противовоздушной обороны (ПВО) на сегодняшний день нет технических возможностей, чтобы отразить такую атаку. По мнению профессора, этот удар выглядел как акция устрашения, поскольку ракета не несла взрывчатого вещества в боевых блоках.

Манготт указал, что это является «самым опасным оружием», которое «Путин когда-либо применял в ходе этого конфликта», поэтому потенциал угрозы «гораздо выше».

Он подчеркнул, что «Орешник» перехватить невозможно.

Эксперт также заявил возможности масштабирования угрозы, так как ракета может нести шесть разделяющихся боеголовок, в том числе в ядерном исполнении, каждая из которых способна следовать по своей траектории.

«После расстыковки перехват становится почти невозможным. Одной только загрузкой в ракеты боевых частей Россия может заметно усилить эскалацию», — заключил профессор.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В российском оборонном ведомстве заявили, что все цели удара были достигнуты.

Ранее на Западе объяснили удар «Орешником» по Львовской области.

