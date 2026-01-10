На Западе объяснили удар «Орешником» по Львовской области

Россия ударила ракетой средней дальности «Орешник» по территории Львовской области, чтобы предостеречь Запад от отправки своих войск на территорию Украины. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

В материале отмечается, что Россия якобы намеренно выбрала Львовскую область, чтобы продемонстрировать Западу свои возможности. Аналитики напомнили, что так называемая «коалиция желающих» 6 января согласовала отправку своих военных на Украину в случае прекращения огня.

Однако Москва неоднократно заявляла о неприемлемости такого развития событий, называя западных военных «законными целями», подчеркнули в ISW. По мнению экспертов, использование «Орешника» является предостережением для «коалиции желающих» и попыткой предотвратить развертывание сил, которые вероятнее всего располагались бы на западе Украины.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ранее Украину призвали радоваться, что «Орешник» был без ядерного боезаряда.