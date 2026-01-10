Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

На Западе объяснили удар «Орешником» по Львовской области

ISW: ВС РФ ударили «Орешником» чтобы сдержать развертывание сил Запада на Украине
Министерство обороны РФ

Россия ударила ракетой средней дальности «Орешник» по территории Львовской области, чтобы предостеречь Запад от отправки своих войск на территорию Украины. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

В материале отмечается, что Россия якобы намеренно выбрала Львовскую область, чтобы продемонстрировать Западу свои возможности. Аналитики напомнили, что так называемая «коалиция желающих» 6 января согласовала отправку своих военных на Украину в случае прекращения огня.

Однако Москва неоднократно заявляла о неприемлемости такого развития событий, называя западных военных «законными целями», подчеркнули в ISW. По мнению экспертов, использование «Орешника» является предостережением для «коалиции желающих» и попыткой предотвратить развертывание сил, которые вероятнее всего располагались бы на западе Украины.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ранее Украину призвали радоваться, что «Орешник» был без ядерного боезаряда.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27588559_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+