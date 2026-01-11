Размер шрифта
В Гренландии обвинили Данию в провоцировании начала распада НАТО

Оппозиция Гренландии обвинила Копенгаген в провоцировании начала распада НАТО
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Глава оппозиционной партии в Гренландии «Налерак» Пеле Броберг в интервью датскому телеканалу TV2 обвинил власти Дании в провоцировании распада Североатлантического альянса в связи с «паническим» желанием Копенгагена сохранить остров в составе королевства.

«По той или иной причине Дания вот-вот запустит распад НАТО, в панике желая сохранить Гренландию, однако Гренландия не хочет быть частью Дании», — сказал он.

11 января издание Daily Mail написало, что президент США поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию. При этом источники заявили, что в администрации президента США настолько воодушевлены успехом операции в Венесуэле, что хотят быстро захватить датский остров, «прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия».

До этого газета Financial Times писала, что в Европе обеспокоены отсутствием реакции со стороны НАТО на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, которое заставляет усомниться в способности альянса защищать интересы Дании.

Ранее глава МИД Швеции призвала воспринимать всерьез посягательства Трампа на Гренландию.

