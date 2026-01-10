Размер шрифта
В Европе заявили о панике из-за заявлений администрации Трампа о Гренландии

NYT: европейских лидеров охватила паника из-за заявлений США о Гренландии
Jonathan Ernst/Reuters

Европейских лидеров охватила паника из-за заявлений администрации президента США Дональда Трампа о Гренландии. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой дипломатов и военных чиновников из нескольких стран Европы.

Журналисты отметили, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен всерьез воспринимала заявления Трампа об острове. При этом резкие высказывания заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера «разрушили ее годовые усилия» отговорить американского лидера от планов по контролю над Гренландией, следует из материала.

«Они потрясли явно уставшую Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе», — говорится в материале.

9 января газета Politico сообщила, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии. В частности, об этом говорили посол королевства в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен, которые провели встречу с американскими конгрессменами.

В тот же день депутат Европейского парламента Тьерри Мариани выразил уверенность, что ЕС в лучшем случае превратит захват Гренландии в сделку с США и будет вести с ней переговоры о компенсации.

Ранее в Норвегии придумали способ отвадить Трампа от Гренландии.

