РИА: у здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку Венесуэлы

Акция протеста из-за действий США против Венесуэлы прошла у здания ООН в центре Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

Союз демократической молодежи Ливана призвал на акцию солидарности с Венесуэлой.

Член руководства Союза демократической молодежи Ливана Мохамад Кандж заявил, что движение находится в прямом контакте с молодежными левыми движениями Венесуэлы, которые ежедневно участвуют в массовых акциях протеста.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

