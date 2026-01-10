Интересы Трампа в Гренландии удивили чиновников Европы

Европейские чиновники находятся в панике из-за последних заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В настоящий момент европейские лидеры работают над ответными мерами в случае возможной попытки США силой захватить Гренландию.

«Одна из проблем, высказанных в частном порядке среди европейских чиновников, заключается в том, что дело в Гренландии связано не с безопасностью или экономическими ресурсами, а с желанием Трампа «сделать Америку снова великой» и войти в историю как страна, впервые за десятилетия расширившая американскую территорию», — говорится в материале.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.