В Национальной портретной галерее выставили портрет Трампа

В Национальной портретной галерее в Вашингтоне выставили портрет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social.

«Сейчас представлен в Национальной портретной галерее», — написал глава Белого дома.

Трамп опубликовал две фотографии портрета с разных ракурсов. Работа выполнена в черно-белой гамме. На портрете 47-й президент США стоит в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол.

В декабре прошлого года Белый дом обновил памятные таблички на стене «президентской аллеи славы», добавив критические описания под портретами некоторых экс-лидеров США. Текст к многим портретам своих предшественников составлял Трамп. Например, вместо портрета Джо Байдена на фото можно увидеть надпись с авторучкой. А под самим снимком содержится ряд насмешливых высказываний о бывшем главе Белого дома.

До этого а Капитолии Колорадо заменили портрет президента США Дональда Трампа после его жалоб на «намеренное искажение». Агентство Associated Press отметило, что весной прошлого года глава Белого дома пожаловался на работу художницы Сары Бордман. По его словам, она «утратила свой талант с возрастом», в связи с чем «намеренно исказила» его портрет.

Ранее Трамп опубликовал свой портрет на троне.