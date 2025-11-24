Трамп опубликовал свой портрет на троне

Президент Соединенных Штатов опубликовал в своей соцсети Truth Social свой портрет в образе императора, сидящего на троне. Изображение создал искусственный интеллект (ИИ), пишет РИА Новости.

На портрете лидер США Трамп сидит в золотых доспехах, а у его ног — двое мужчин и одна женщина. Глава государства на изображении выглядит больше остальных.

Как пишет издание Daily Beast, у ног американского президента находятся якобы лидер демократического меньшинства Чак Шумер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф, в отношение которого идет расследование по делу о мошенничестве в сфере ипотеки.

20 ноября Трамп выложил в своей социальной сети сгенерированное ИИ видео, где он играет в футбол с нападающим сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Овальном кабинете Белого дома. 18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Ранее в Совфеде призвали Трампа не ждать благодарности от Украины.