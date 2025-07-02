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В Капитолии повесили более суровый портрет Трампа после его жалоб

AP: в Капитолии Колорадо заменили портрет Трампа после его жалоб на искажение
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Thomas Peipert/AP

В Капитолии Колорадо заменили портрет президента США Дональда Трампа после его жалоб на «намеренное искажение». Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Новый портрет, написанный художницей Ванессой Хорабуэной из города Темпе, штат Аризона, представляет собой более суровое и четкое изображение, чем портрет Трампа работы Сары Бордман, висевший с 2019 года», — говорится в материале.

Агентство отметило, что весной прошлого года Трамп пожаловался на работу Бордман. По его словам, художница «утратила свой талант с возрастом», в связи с чем «намеренно исказила» его портрет. В результате работу сняли со стены бывших президентов США и поместили в музейное хранилище, добавили журналисты.

3 июня в Белом доме официально представили обновленный портрет Трампа. Работа отличается темным фоном без американского флага на заднем плане. Цвет галстука Трампа изменен с синего на красный — теперь это его фирменный стиль.

Ранее Никас Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет Трампа примирит США и РФ.

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