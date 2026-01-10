Размер шрифта
В Гренландии призвали Трампа уважать остров

Партии Гренландии призвали США изменить пренебрежительное отношение к острову
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Лидеры пяти политических партий Гренландии выступили с совместным заявлением в ответ на призывы президента США Дональда Трампа к присоединению острова. Об этом сообщает ТАСС.

В документе Йенс Фредерик Нильсен («Демократы»), Пеле Бруберг («Маяк»), Муте Эгеде («Народное сообщество»), Алека Хаммонд («Вперёд») и Аккалу Еримиассен («Солидарность») призвали США отказаться от «пренебрежительного отношения» к Гренландии.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение Соединенных Штатов к нашей земле прекратилось», — сказано в заявлении.

В документе отмечается, что Гренландия является демократией, которая хочет продолжать сотрудничество как с США, так и с западными странами.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

