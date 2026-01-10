Китай предупредил США о проблемах из-за венесуэльской нефти

Планы США по контролю над нефтяными ресурсами Венесуэлы могут обернуться большими проблемами для Штатов. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Основная часть запасов является сверхтяжелой нефтью, отличающейся от легкой ближневосточной. Высокая вязкость делает ее похожей на асфальт при комнатной температуре, а значительное содержание серы и металлов требует сложных технологий добычи», — говорится в материале.

По данным издания, США придется потратить не менее $100 млрд на разработку месторождений в Венесуэле.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

