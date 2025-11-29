На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине запретили Емельяна Пугачева

На Украине признали Емельяна Пугачева символом российского империализма
Global Look Press

Институт национальной памяти Украины признал символом «российского империализма» предводителя крестьянского восстания в Российской империи Емельяна Пугачева. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Это означает то, что объекты, посвященные Пугачеву и событиям, связанным с ним, отныне подлежат устранению из публичного пространства на территории республики.

Емельян Пугачев был донским казаком, который выдавал себя за выжившего в результате дворцового переворота императора Петра III — супруга императрицы Екатерины II. Под предводительством казака в 1773–1775 годах произошло крупнейшее крестьянское восстание в истории России.

До этого сообщалось, что на Украине запретили декабристов.

В начале ноября Институт национальной памяти Украины признал род Романовых символом пропаганды «российского империализма».

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее в России заявили, что Украина ведет тотальную войну в сфере истории, превзойдя нацистов.

Все новости на тему:
Новости Украины
