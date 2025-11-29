Институт национальной памяти Украины признал символом «российского империализма» предводителя крестьянского восстания в Российской империи Емельяна Пугачева. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Это означает то, что объекты, посвященные Пугачеву и событиям, связанным с ним, отныне подлежат устранению из публичного пространства на территории республики.

Емельян Пугачев был донским казаком, который выдавал себя за выжившего в результате дворцового переворота императора Петра III — супруга императрицы Екатерины II. Под предводительством казака в 1773–1775 годах произошло крупнейшее крестьянское восстание в истории России.

До этого сообщалось, что на Украине запретили декабристов.

В начале ноября Институт национальной памяти Украины признал род Романовых символом пропаганды «российского империализма».

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее в России заявили, что Украина ведет тотальную войну в сфере истории, превзойдя нацистов.