На Украине запретили декабристов

Институт национальной памяти Украины признал декабристов символом «российского империализма». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Это означает то, что объекты, посвященные декабристам и событиям, связанным с ними, отныне подлежат устранению из публичного пространства на территории республики.

Декабристы — это российские дворяне-офицеры, члены тайных обществ, организовавшие восстание на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года с целью свержения самодержавия. В общей сложности по делу декабристов проходили почти 600 человек.

В начале ноября Институт национальной памяти Украины признал род Романовых символом пропаганды «российского империализма». На основании действующего в республике законодательства это решение обязало местные власти «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с российской императорской династией.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее в России заявили, что Украина ведет тотальную войну в сфере истории, превзойдя нацистов.