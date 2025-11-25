На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине запретили декабристов

Институт национальной памяти Украины запретил движение декабристов
true
true
true
close
Global Look Press

Институт национальной памяти Украины признал декабристов символом «российского империализма». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Это означает то, что объекты, посвященные декабристам и событиям, связанным с ними, отныне подлежат устранению из публичного пространства на территории республики.

Декабристы — это российские дворяне-офицеры, члены тайных обществ, организовавшие восстание на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года с целью свержения самодержавия. В общей сложности по делу декабристов проходили почти 600 человек.

В начале ноября Институт национальной памяти Украины признал род Романовых символом пропаганды «российского империализма». На основании действующего в республике законодательства это решение обязало местные власти «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с российской императорской династией.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее в России заявили, что Украина ведет тотальную войну в сфере истории, превзойдя нацистов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами